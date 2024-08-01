Эстония с 8 августа введет полный таможенный контроль на границе с Россией
Эстония с 8 августа введет полный таможенный контроль для граждан и грузов, пересекающих границу с Россией. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Маргус Цахкна.
«С 8 августа Эстония введет полный таможенных контроль на границе с Россией», – написал он на своей странице в соцсети Х.
Портал ERR отмечает, что план по постепенному переходу к полному таможенному контролю всех людей и грузов разработали минфин и МВД страны. По словам премьер-министра Эстонии Кристена Михала, это укрепит безопасность страны. Он добавил, что об изменениях проинформированы местные органы самоуправления, грузоперевозчики и автобусные компании.
В июле стало известно о намерении Эстонии ограничить работу автомобильных пунктов пропуска «Койдула» и «Лухамаа». По проекту поправок в закон, «Койдула» будет открыт с 5:00 до 22:00, а таможенное оформление будет возможно с 7:00 до 19:00. Предлагаемые изменения не затронут железнодорожный пункт пропуска «Койдула». Пункт «Лухамаа», согласно поправкам, будет работать с 7:00 до 19:00, но будет полностью закрыт для пешеходов. При этом границу, как и прежде, можно будет пересекать на транспорте.
29 июля финское издание Helsingin Sanomat сообщило, что почти каждый месяц 4000 русскоязычных финнов пересекают границу с Россией через КПП «Нарва» в Эстонии. Только в июне границу пересекли 6915 человек. Показатель постепенно увеличивается уже несколько месяцев подряд. На КПП образуются очереди, в которых можно простоять около пяти часов.