Эстония с 8 августа введет полный таможенный контроль на границе с Россией

В июле стало известно о намерении Эстонии ограничить работу автомобильных пунктов пропуска «Койдула» и «Лухамаа». По проекту поправок в закон, «Койдула» будет открыт с 5:00 до 22:00, а таможенное оформление будет возможно с 7:00 до 19:00. Предлагаемые изменения не затронут железнодорожный пункт пропуска «Койдула». Пункт «Лухамаа», согласно поправкам, будет работать с 7:00 до 19:00, но будет полностью закрыт для пешеходов. При этом границу, как и прежде, можно будет пересекать на транспорте.