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Эстония с 8 августа введет полный таможенный контроль на границе с Россией

Ведомости

Эстония с 8 августа введет полный таможенный контроль для граждан и грузов, пересекающих границу с Россией. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Маргус Цахкна.

«С 8 августа Эстония введет полный таможенных контроль на границе с Россией», – написал он на своей странице в соцсети Х.

Портал ERR отмечает, что план по постепенному переходу к полному таможенному контролю всех людей и грузов разработали минфин и МВД страны. По словам премьер-министра Эстонии Кристена Михала, это укрепит безопасность страны. Он добавил, что об изменениях проинформированы местные органы самоуправления, грузоперевозчики и автобусные компании.

В июле стало известно о намерении Эстонии ограничить работу автомобильных пунктов пропуска «Койдула» и «Лухамаа». По проекту поправок в закон, «Койдула» будет открыт с 5:00 до 22:00, а таможенное оформление будет возможно с 7:00 до 19:00. Предлагаемые изменения не затронут железнодорожный пункт пропуска «Койдула». Пункт «Лухамаа», согласно поправкам, будет работать с 7:00 до 19:00, но будет полностью закрыт для пешеходов. При этом границу, как и прежде, можно будет пересекать на транспорте.

29 июля финское издание Helsingin Sanomat сообщило, что почти каждый месяц 4000 русскоязычных финнов пересекают границу с Россией через КПП «Нарва» в Эстонии. Только в июне границу пересекли 6915 человек. Показатель постепенно увеличивается уже несколько месяцев подряд. На КПП образуются очереди, в которых можно простоять около пяти часов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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