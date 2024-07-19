Эстония намерена ограничить работу еще двух КПП на границе с Россией
Министерство финансов Эстонии заявило о намерении разрешить пересекать государственную границу с Россией на автомобильных пунктах пропуска «Койдула» и «Лухамаа» и перевозить товары только в дневное время. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Поправки к соответствующему постановлению направлены на обсуждение в правительство. По проекту, пункт пропуска «Койдула» будет открыт с 5:00 до 22:00, а таможенное оформление будет возможно с 7:00 до 19:00. Предлагаемые изменения не затронут железнодорожный пункт пропуска «Койдула».
Пункт «Лухамаа», согласно поправкам, будет работать с 7:00 до 19:00, но будет полностью закрыт для пешеходов. При этом границу, как и прежде, можно будет пересекать на транспорте.
По словам министра финансов Марта Вырклаева, в Финляндии, Латвии и Литве наземные пограничные переходы с Россией и Белоруссией уже закрыты.
«Это означает, что наши «Койдула» и «Лухамаа» – как «окно в Европу», через которое продолжается российская торговля с Европой, но не в интересах Эстонии облегчать торговлю с Востоком», – сказал Вырклаев.
Он также назвал пересмотр ситуации с пунктами пропуска следствием «подтвержденного в апреле 2022 г. принципа эстонского государства о минимизации экономических отношений с Россией, а также санкционной политики, принятой в прошлом году».
В мае президент Эстонии Алар Карис заявлял, что республика может быстро закрыть границу с Россией, но пока в этом нет необходимости. По его словам, граница открыта в том числе и потому, что у людей есть родственники на другой стороне. Он также отмечал, что Эстония может противодействовать организованной иммиграции россиян даже при условии открытых границ.
26 июня Reuters писало, что Польша, Литва, Латвия и Эстония обратились в Евросоюз с призывом построить линию обороны вдоль границы блока с Россией и Белоруссией, чтобы защитить Европу от военных угроз. В документе говорится, что проекту, призванному защитить блок из 27 стран с населением 450 млн человек, потребуется финансовая поддержка всех членов союза. 28 июня польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что ЕС выделит средства на возведение линии обороны на границах с РФ и реализацию проекта «железного купола» для противовоздушной защиты над Европой.