Эстония намерена ограничить работу еще двух КПП на границе с Россией

В мае президент Эстонии Алар Карис заявлял, что республика может быстро закрыть границу с Россией, но пока в этом нет необходимости. По его словам, граница открыта в том числе и потому, что у людей есть родственники на другой стороне. Он также отмечал, что Эстония может противодействовать организованной иммиграции россиян даже при условии открытых границ.