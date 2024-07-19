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Эстония намерена ограничить работу еще двух КПП на границе с Россией

Ведомости

Министерство финансов Эстонии заявило о намерении разрешить пересекать государственную границу с Россией на автомобильных пунктах пропуска «Койдула» и «Лухамаа» и перевозить товары только в дневное время. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Поправки к соответствующему постановлению направлены на обсуждение в правительство. По проекту, пункт пропуска «Койдула» будет открыт с 5:00 до 22:00, а таможенное оформление будет возможно с 7:00 до 19:00. Предлагаемые изменения не затронут железнодорожный пункт пропуска «Койдула».

Пункт «Лухамаа», согласно поправкам, будет работать с 7:00 до 19:00, но будет полностью закрыт для пешеходов. При этом границу, как и прежде, можно будет пересекать на транспорте.

По словам министра финансов Марта Вырклаева, в Финляндии, Латвии и Литве наземные пограничные переходы с Россией и Белоруссией уже закрыты.

«Это означает, что наши «Койдула» и «Лухамаа» – как «окно в Европу», через которое продолжается российская торговля с Европой, но не в интересах Эстонии облегчать торговлю с Востоком», – сказал Вырклаев.

Он также назвал пересмотр ситуации с пунктами пропуска следствием «подтвержденного в апреле 2022 г. принципа эстонского государства о минимизации экономических отношений с Россией, а также санкционной политики, принятой в прошлом году».

В мае президент Эстонии Алар Карис заявлял, что республика может быстро закрыть границу с Россией, но пока в этом нет необходимости. По его словам, граница открыта в том числе и потому, что у людей есть родственники на другой стороне. Он также отмечал, что Эстония может противодействовать организованной иммиграции россиян даже при условии открытых границ.

26 июня Reuters писало, что Польша, Литва, Латвия и Эстония обратились в Евросоюз с призывом построить линию обороны вдоль границы блока с Россией и Белоруссией, чтобы защитить Европу от военных угроз. В документе говорится, что проекту, призванному защитить блок из 27 стран с населением 450 млн человек, потребуется финансовая поддержка всех членов союза. 28 июня польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что ЕС выделит средства на возведение линии обороны на границах с РФ и реализацию проекта «железного купола» для противовоздушной защиты над Европой.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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