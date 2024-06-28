Туск: ЕС профинансирует строительство линии обороны на границе с РФ
Евросоюз (ЕС) выделит средства на возведение линии обороны на границах с РФ и реализацию проекта «железного купола» для противовоздушной защиты над Европой. Об этом сообщил один из инициаторов идей, польский премьер-министр Дональд Туск после саммита лидеров ЕС в Брюсселе.
«Польше в итоге удалось "пробить" этот проект [общеевропейской системы ПВО] <…> Суть в том, чтобы Европа, а не отдельные национальные государства, взяла на себя ответственность за безопасное небо над ней», – сказал политик.
26 июня агентство Reuters сообщило, что Польша, Литва, Латвия и Эстония направили в ЕС письмо с призывом построить линию обороны вдоль границы блока с Россией и Белоруссией, чтобы защитить Европу от военных угроз. В документе говорится, что проекту, призванному защитить блок из 27 стран с населением 450 млн человек, потребуется финансовая поддержка всех членов союза.
Польша в этом месяце также объявила об установлении с 13 июня буферной зоны на границе с Белоруссией, соответствующее постановление подписал министр МВД республики Томаш Семоняк. Мера предполагает временный запрет на пребывание на определенном участке в приграничной территории. Правило будет действовать в течение 90 дней.