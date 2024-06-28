Туск: ЕС профинансирует строительство линии обороны на границе с РФ

26 июня агентство Reuters сообщило, что Польша, Литва, Латвия и Эстония направили в ЕС письмо с призывом построить линию обороны вдоль границы блока с Россией и Белоруссией, чтобы защитить Европу от военных угроз. В документе говорится, что проекту, призванному защитить блок из 27 стран с населением 450 млн человек, потребуется финансовая поддержка всех членов союза.