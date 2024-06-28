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Туск: ЕС профинансирует строительство линии обороны на границе с РФ

Ведомости

Евросоюз (ЕС) выделит средства на возведение линии обороны на границах с РФ и реализацию проекта «железного купола» для противовоздушной защиты над Европой. Об этом сообщил один из инициаторов идей, польский премьер-министр Дональд Туск после саммита лидеров ЕС в Брюсселе.

«Польше в итоге удалось "пробить" этот проект [общеевропейской системы ПВО] <…> Суть в том, чтобы Европа, а не отдельные национальные государства, взяла на себя ответственность за безопасное небо над ней», – сказал политик.

26 июня агентство Reuters сообщило, что Польша, Литва, Латвия и Эстония направили в ЕС письмо с призывом построить линию обороны вдоль границы блока с Россией и Белоруссией, чтобы защитить Европу от военных угроз. В документе говорится, что проекту, призванному защитить блок из 27 стран с населением 450 млн человек, потребуется финансовая поддержка всех членов союза.

Польша в этом месяце также объявила об установлении с 13 июня буферной зоны на границе с Белоруссией, соответствующее постановление подписал министр МВД республики Томаш Семоняк. Мера предполагает временный запрет на пребывание на определенном участке в приграничной территории. Правило будет действовать в течение 90 дней.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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