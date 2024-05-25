Президент Эстонии Алар Карис пообещал не закрывать границу с Россией
Эстония может быстро закрыть границу с Россией, но пока в этом нет необходимости, заявил президент республики Алар Карис в интервью изданию Yle.
«Граница открыта в том числе и потому, что у людей есть родственники на другой стороне. В случае необходимости мы готовы очень быстро закрыть границу», – сообщил он.
Карис отметил, что Эстония может противодействовать организованной иммиграции россиян даже при условии открытых границ. Он также заявил, что коммуникация с РФ продолжается, несмотря на напряженные отношения. «Тем не менее, во всех ситуациях определенные каналы остаются открытыми. Информация перемещается, как это было даже во время Второй мировой войны между вражескими странами», – пояснил он.
В мае правительство Норвегии сообщило, что с 29 мая страна запретит въезд российским туристам. Кабмин уточнял, что в ряде случаев будут делаться исключения. Например, для посещения близких родственников, а также для граждан, которые едут в Норвегию для работы или учебы.