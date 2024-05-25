Президент Эстонии Алар Карис пообещал не закрывать границу с Россией

Карис отметил, что Эстония может противодействовать организованной иммиграции россиян даже при условии открытых границ. Он также заявил, что коммуникация с РФ продолжается, несмотря на напряженные отношения. «Тем не менее, во всех ситуациях определенные каналы остаются открытыми. Информация перемещается, как это было даже во время Второй мировой войны между вражескими странами», – пояснил он.