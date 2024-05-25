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Президент Эстонии Алар Карис пообещал не закрывать границу с Россией

Ведомости

Эстония может быстро закрыть границу с Россией, но пока в этом нет необходимости, заявил президент республики Алар Карис в интервью изданию Yle.

«Граница открыта в том числе и потому, что у людей есть родственники на другой стороне. В случае необходимости мы готовы очень быстро закрыть границу», – сообщил он.

Карис отметил, что Эстония может противодействовать организованной иммиграции россиян даже при условии открытых границ. Он также заявил, что коммуникация с РФ продолжается, несмотря на напряженные отношения. «Тем не менее, во всех ситуациях определенные каналы остаются открытыми. Информация перемещается, как это было даже во время Второй мировой войны между вражескими странами», – пояснил он.

В мае правительство Норвегии сообщило, что с 29 мая страна запретит въезд российским туристам. Кабмин уточнял, что в ряде случаев будут делаться исключения. Например, для посещения близких родственников, а также для граждан, которые едут в Норвегию для работы или учебы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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