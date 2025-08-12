FT: в Европе готовятся к войне, расширяя военные заводы в три раза быстрее
Оружейные заводы Европы с 2022 г. в три раза расширили промышленные мощности. Сейчас их площадь составляет более 7 млн кв. м, пишет Financial Times (FT).
Согласно анализу спутниковых радарных данных, после начала спецоперации России на Украине в 2022 г. объемы стройки на европейских военных объектах резко возросла.
Масштабы работ свидетельствуют о «смене поколений» в области перевооружения, отмечает FT. Это позволит Европе перейти к созданию промышленной базы для устойчивого ведения войны.
Анализ показал, что промышленные площади выросли с 790 000 кв. м в 2020 и 2021 гг. до 2,8 млн кв. м. Среди объектов с наибольшим расширением был совместный проект немецкой оборонной компании Rheinmetall и венгерской N7 Holding.
Генерал-майор бундесвера Андреас Хенне в интервью журналу Focus online 4 августа рассказал, что Германия разворачивает логистические хабы НАТО на случай войны с Россией. По его словам, из-за российско-украинского конфликта ситуация с безопасностью в Европе «коренным образом изменилась», но НАТО адаптировалась к «текущим реалиям и разработала новую военную стратегию». Она предполагает быстрое развертывание сил альянса на северо-восточном фланге в случае начала конфликта с Россией.