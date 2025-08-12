FT: в Европе готовятся к войне, расширяя военные заводы в три раза быстрее

Генерал-майор бундесвера Андреас Хенне в интервью журналу Focus online 4 августа рассказал, что Германия разворачивает логистические хабы НАТО на случай войны с Россией. По его словам, из-за российско-украинского конфликта ситуация с безопасностью в Европе «коренным образом изменилась», но НАТО адаптировалась к «текущим реалиям и разработала новую военную стратегию». Она предполагает быстрое развертывание сил альянса на северо-восточном фланге в случае начала конфликта с Россией.