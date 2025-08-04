В ФРГ рассказали о создании логистических хабов НАТО на случай войны с РФ

По его словам, из-за российско-украинского конфликта ситуация с безопасностью в Европе «коренным образом изменилась», но НАТО адаптировалась к «текущим реалиям и разработала новую военную стратегию». Она предполагает быстрое развертывание сил альянса на северо-восточном фланге в случае начала конфликта с Россией. Хенне подчеркнул, что стратегия была разработана, чтобы показать России, что Евросоюз серьезно относится к обороне.