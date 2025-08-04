В ФРГ рассказали о создании логистических хабов НАТО на случай войны с РФ
Германия разворачивает логистические хабы НАТО на случай войны с Россией. Об этом заявил командующий дивизией территориальной обороны ФРГ генерал-майор бундесвера Андреас Хенне в интервью журналу Focus online.
По его словам, из-за российско-украинского конфликта ситуация с безопасностью в Европе «коренным образом изменилась», но НАТО адаптировалась к «текущим реалиям и разработала новую военную стратегию». Она предполагает быстрое развертывание сил альянса на северо-восточном фланге в случае начала конфликта с Россией. Хенне подчеркнул, что стратегия была разработана, чтобы показать России, что Евросоюз серьезно относится к обороне.
Он пояснил, что для сил, которые будут переброшены на северо-восточный фланг в случае необходимости, Германия будет важнейшим центром логистики. ФРГ должна будет обеспечить бесперебойную работу союзников по НАТО, добавил Хенне. Для этого у страны есть «центры поддержки конвоев» – промежуточные остановки для военных.
3 августа «Ведомости» писали, что военные расходы стран «кордона НАТО» вокруг России выросли в 2024 г. с $88,5 млрд до $116,6 млрд, или на 32%. Темпы роста оказались значительно выше, чем у альянса в целом, расходы которого прибавили за год 12%.