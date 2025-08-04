«Кордон НАТО» вокруг России довооружился на треть

«Кордон НАТО» вокруг России довооружился на третьСоседи РФ значительно опередили другие страны альянса по росту военных расходов
Военные расходы стран «кордона НАТО» вокруг России выросли в 2024 г. с $88,5 млрд до $116,6 млрд, или на 32%, следует из данных SIPRI, которые изучили «Ведомости». Эти страны нарастили траты на оборону с 1,7% ВВП в 2021 г. до 2,1% в 2023 г. и 2,5% в 2024 г. Темпы роста оказались значительно выше, чем у альянса в целом, расходы которого прибавили за год 12%. Сухопутную или морскую границу с Россией, Белоруссией и Украиной имеют 12 стран НАТО: от Турции до Норвегии. 10 из них вошли в организацию после 1999 г. в рамках четвертой и последующих волн расширения на восток.
Среди этих государств больше всего в 2024 г. на оборону потратила Польша: $38 млрд, что на 44% больше, чем в 2023 г. Далее идут Турция ($25 млрд), прибавившая 28%, и Швеция ($12 млрд) с приростом 38%. Военный бюджет Украины в 2024 г. был $65 млрд, две трети которого покрыла внешняя финансовая помощь ($41 млрд). Еще $44 млрд – военные поставки Запада. В итоге общее военное обеспечение Украины в 2024 г. составило $109 млрд (57% ВВП). С учетом Украины траты этого «кордона НАТО» достигают $226 млрд, т. е. в полтора раза больше, чем у России, расходы которой в 2024 г. SIPRI оценил в $149 млрд.
Военная расточительность
В июне на саммите НАТО страны приняли обязательство о выделении 5% ВВП на оборону к 2035 г. Оно предполагает два основных направления расходов: не менее 3,5% ВВП – на покрытие основных потребностей в вооружении и до 1,5% ВВП – на защиту инфраструктуры, гражданскую оборону, инновации и развитие ОПК. Эта цель «абсолютно невыполнима», заявила 27 июня министр обороны Испании Маргарита Роблес. «Испания будет тратить 2,1% своего ВВП на оборону – не больше и не меньше», – сообщил премьер-министр Педро Санчес. Расходовать 5% было бы расточительно, добавил он.
Нет промышленности, которая могла бы взять на себя ни 5%, ни 3,5%, «ни американская, ни, конечно, европейская», подчеркнула Роблес. В качестве примера министр упомянула случай с новыми ракетными комплексами Patriot, которые Испания заказала в 2024 г., но получит не раньше 2030 г. У 14 из 32 стран – членов альянса расходы на оборону в 2024 г. были по-прежнему меньше 2% ВВП, о которых договаривались ранее. В среднем Европа нарастила их с 1,65% ВВП в 2021 г. до 2,02% в 2024 г., тогда как у США траты остались на уровне 3,4% ВВП.
Если рассматривать период с 2021 г., у стран «кордона НАТО» вокруг России оборонные бюджеты за три года увеличились с $47 млрд до $87 млрд, а относительно экономики прирост составил 0,8% ВВП. Особенно преуспела та же Польша, которая увеличила расходы с 2,2 до 4,2% ВВП и стала по этому показателю самым милитаризованным членом альянса, опередив даже США. У Киева с учетом военной помощи извне общее военное содержание выросло с $10 млрд до $118 млрд.
Военное лицемерие
Милитаризация в Европе нарастает под разговоры о «русской угрозе». «Россия <...> наращивает и восстанавливает свои вооруженные силы такими темпами, которые ошеломляют», – заявил генсек НАТО Марк Рютте на прошедшем в июне саммите альянса. «Через три, пять или семь лет Россия сможет успешно напасть на нас. И поэтому мы должны быть готовы», – добавил он, отмечая, что это требует наращивания военных расходов.
При этом Россия планирует снижение военных расходов в ближайшую трехлетку. «Все [в правительстве] думают в этом направлении. Европа думает о том, как поднять свои расходы. Так кто готовится к каким-то агрессивным действиям? Мы или они?» – рассуждал президент Владимир Путин в июне после заявлений чиновников НАТО. «Если у нас все разваливается, что же мы собираемся нападать на НАТО? Чушь несут, сами в это точно не верят. Но свое население стараются в этом убедить. Зачем? Чтобы выдавить из людей побольше денег, чтобы они согласились нести тяжелое бремя расходов в социальной сфере», – говорил Путин.
В марте Евросоюз одобрил план перевооружения ReArm Europe на 800 млрд евро. Для финансирования программы хотят использовать средства из программы помощи слаборазвитым регионам ЕС, повысить порог дефицита госбюджета и госдолга, а также активнее привлекать частный капитал, следует из программы.
Необходимо ввести дополнительные производственные линии, настаивал генсек НАТО. Приоритет номер один – по боеприпасам, маневренным наземным формированиям, ракетам большой дальности, системам противовоздушной обороны. «Вы можете увеличить налоги, увеличить долги или найти сбережения в другом месте, – предлагал Рютте. – Но это дело национальных политиков, а не мое. Мне нужно только убедиться, что коллективно у нас есть то, что нам нужно, чтобы не ходить на курсы русского языка».
Чтобы убедить европейских граждан в необходимости затянуть пояса, продолжат усиливать демонизацию России, считает директор Центра военно-экономических исследований ИМВС НИУ ВШЭ Прохор Тебин: «Ведь если русской угрозы нет, то зачем вообще милитаризация?» Мотивы здесь – внутриполитические, особенно у восточноевропейских партнеров НАТО, рассчитывающих на субсидии и программы военной помощи по линии альянса и ЕС, говорит эксперт.
«Но все прекрасно понимают, что в случае прямого конфликта Россия всеми средствами будет обеспечивать безопасность, то никакой рациональной логики ввязываться в него нет», – говорит директор ИМЭМО РАН Федор Войтоловский. «Практика последних лет показывает, что воевать очень дорого и опасно, а результаты оказываются непредсказуемыми», – согласен научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН и член Совета по внешней и оборонной политике Дмитрий Стефанович.
В итоге поднимать расходы европейцы будут, но вряд ли до 5% ВВП, считает Стефанович. Многим такие расходы не нужны. Например, Франция, которая на словах – главный милитарист в Европе, свои военные расходы наращивает крайне умеренно, отмечает Тебин. Относительно ВВП ее траты на оборону выросли с 1,98% в 2021 г. до 2,05% в 2024 г.