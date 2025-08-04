«Кордон НАТО» вокруг России довооружился на треть

Военные расходы стран «кордона НАТО» вокруг России выросли в 2024 г. с $88,5 млрд до $116,6 млрд, или на 32%, следует из данных SIPRI, которые изучили «Ведомости». Эти страны нарастили траты на оборону с 1,7% ВВП в 2021 г. до 2,1% в 2023 г. и 2,5% в 2024 г. Темпы роста оказались значительно выше, чем у альянса в целом, расходы которого прибавили за год 12%. Сухопутную или морскую границу с Россией, Белоруссией и Украиной имеют 12 стран НАТО: от Турции до Норвегии. 10 из них вошли в организацию после 1999 г. в рамках четвертой и последующих волн расширения на восток.