NYT: не менее 12 иностранных наемников ВСУ погибли при ударе РФ в июле

12 августа сухопутные войска Украины также сообщили, что ночью российские войска нанесли ракетный удар одному из учебных центров украинской армии. Там поделились данными, что в результате атаки погиб один военнослужащий, пострадали еще 11 человек. При этом конкретное местоположение подразделения указано не было.