NYT: не менее 12 иностранных наемников ВСУ погибли при ударе РФ в июле
В результате ракетного удара ВС РФ по тренировочному лагерю ВСУ погибли в том числе не менее 12 иностранных наемников из США, Колумбии, Дании и других стран, сообщила газета The New York Times со ссылкой на слова нескольких солдат украинской армии.
Один из источников рассказал изданию, что после атаки в июле на территории он обнаружил погибших и раненых военнослужащих. Кроме того, был подожжен склад боеприпасов.
12 августа сухопутные войска Украины также сообщили, что ночью российские войска нанесли ракетный удар одному из учебных центров украинской армии. Там поделились данными, что в результате атаки погиб один военнослужащий, пострадали еще 11 человек. При этом конкретное местоположение подразделения указано не было.