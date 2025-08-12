В Вашингтон перебросили до 800 бойцов нацгвардии для борьбы с преступностью

Поводом к усилению мер стала серия громких инцидентов, включая нападение 6 августа группы подростков на 19-летнего бывшего сотрудника Департамента эффективности правительства (DOGE) Эдварда Користина. Трамп тогда отметил, что преступность в Вашингтоне вышла из-под контроля, а местные банды не боятся полиции, так как уверены в скором освобождении. Он также предупредил, что в случае бездействия администрации города федеральные власти могут взять округ под прямое управление.