ВС РФ ударили по украинскому военно-промышленному предприятию
Российские военные поразили предприятие военно-промышленного комплекса Украины с помощью ударов беспилотными летательными аппаратами, тактической авиацией и ракетными комплексами, сообщили в Минобороны РФ.
Кроме того, после атаки пострадали цеха производства беспилотников и складские помещения для их хранения, как и склады других боеприпасов. Был поражен учебный центр для подразделений ВСУ и пункты временного нахождения иностранных наемников армии.
За сутки российские средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали шесть управляемых авиационных бомб и 179 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, уточнили в Минобороны.
12 августа сухопутные войска Украины сообщили, что ночью российские войска нанесли ракетный удар одному из учебных центров украинской армии. По их данным, один военнослужащий погиб в результате атаки. Пострадавших было 11 человек. При этом конкретное местоположение подразделения представители войск не указали.