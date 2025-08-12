Фондовые индексы Азии растут после продления тарифного перемирия США с Китаем

FT отмечает, что президент США Дональд Трамп подписал указ о продлении перемирия в торговой войне всего за несколько часов до истечения срока действия тарифной паузы. По словам директора по инвестициям Lotus Asset Management Хао Хуна, это повышает склонность инвесторов к риску: «У людей есть еще 90 дней, чтобы поиграть».