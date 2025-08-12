Газета
Главная / Политика /

Фондовые индексы Азии растут после продления тарифного перемирия США с Китаем

Ведомости

Индексы фондовых рынков Азии выросли, а японские и австралийские акции достигли исторических максимумов на фоне продления тарифной паузы между США и Китаем еще на 90 дней. Об этом сообщает газета Financial Times.

Японский Topix прибавил 1,4%, а ориентированный на экспорт Nikkei 225 вырос на 2,2%, обновив рекордные уровни. Австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,4% после снижения Резервным банком Австралии ключевой ставки до 3,6% и сигналов о возможном дальнейшем смягчении политики. Китайский CSI 300 вырос на 0,5%.

FT отмечает, что президент США Дональд Трамп подписал указ о продлении перемирия в торговой войне всего за несколько часов до истечения срока действия тарифной паузы. По словам директора по инвестициям Lotus Asset Management Хао Хуна, это повышает склонность инвесторов к риску: «У людей есть еще 90 дней, чтобы поиграть».

Главный стратег по акциям в Японии Goldman Sachs Брюс Кирк отметил, что отказ от сценария обострения торгового конфликта, подобного ситуации в апреле, позитивно отражается на мировых рынках.

12 июня стало известно, что США и Китай договорились продлить действие тарифной паузы, срок которой истекал 12 августа, еще на 90 дней. Согласно совместному заявлению сторон, на время паузы приостановлено введение 24%-ных тарифов и сохранены действующие 10%-ные ставки.

