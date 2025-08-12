Китай и США продлили тарифное перемирие еще на 90 дней
США и Китай договорились продлить действие тарифной паузы, срок которой истекал 12 августа, еще на 90 дней. Совместное заявление об этом опубликовало Министерство коммерции КНР.
Стороны подтвердили, что приостановят введение 24%-ных тарифов на этот срок, сохранив действующую ставку в 10%.
5 августа президент США Дональд Трамп заявлял, что готов провести встречу с председателем КНР Си Цзиньпином до конца 2025 г., если между странами будет заключена торговая сделка. По его словам, стороны «очень близки» к соглашению.
11 августа Трамп призвал Китай в четыре раза увеличить закупки американских соевых бобов, отметив, что Пекин испытывает дефицит этого продукта, а фермеры США выращивают самые качественные растения.