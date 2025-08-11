Трамп призвал Китай нарастить закупки сои из США в четыре раза
Президент США Дональд Трамп призвал Китай в четыре раза увеличить заказы на поставку соевых бобов из Соединенных Штатов. Об этом американский глава заявил на своей странице в соцсети Truth Social.
Трамп указал, что Пекин обеспокоен нехваткой соевых бобов, а американские фермеры выращивают самые качественные растения.
«Я надеюсь, что Китай быстро увеличит свои заказы на сою в четыре раза. Это также будет способом значительно сократить дефицит торгового баланса Китая с США», – подчеркнул президент.
С 1 августа вступил в силу указ Трампа, который предусматривает введение пошлин на импорт из 69 стран и территорий. Базовая ставка составляет 10%, максимальная – 41%. Исключением стали Китай, Мексика и Канада. Вашингтон и Пекин ведут переговоры по торговому соглашению, поэтому отсрочка тарифов была продлена на 90 дней.
5 августа американский президент сообщил, что проведет встречу с председателем КНР Си Цзиньпином до конца 2025 г. при условии заключения торговой сделки между странами. По его словам, стороны очень близки к соглашению.