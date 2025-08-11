Трамп призвал Китай нарастить закупки сои из США в четыре раза

С 1 августа вступил в силу указ Трампа, который предусматривает введение пошлин на импорт из 69 стран и территорий. Базовая ставка составляет 10%, максимальная – 41%. Исключением стали Китай, Мексика и Канада. Вашингтон и Пекин ведут переговоры по торговому соглашению, поэтому отсрочка тарифов была продлена на 90 дней.