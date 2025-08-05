Трамп встретится с Си, если США и Китай заключат сделку
Президент США Дональд Трамп проведет встречу с председателем КНР Си Цзиньпином до конца 2025 г. при условии заключения торговой сделки между странами. Об этом заявил американский глава в интервью CNBC News.
«Мы очень близки к сделке. Мы хорошо ладим с Китаем», – подчеркнул Трамп.
Президент добавил, что отношения с Си у него «очень успешные».
22 июля Трамп допустил возможность встречи с президентом России Владимиром Путиным в ходе поездки в Китай. По его словам, он получил приглашение от Си. Американский президент уточнил, что в США скоро примут «соответствующие решения».
Председатель КНР пригласил Трампа и первую леди Меланию посетить Китай в ходе телефонного разговора 5 июня. Президент США, в свою очередь, ответил взаимностью. По итогам переговоров Трамп рассказал, что стороны также обсудили тонкости недавно заключенной между странами торговой сделки и договорились провести встречу делегаций стран.