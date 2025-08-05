Трамп встретится с Си, если США и Китай заключат сделку

Председатель КНР пригласил Трампа и первую леди Меланию посетить Китай в ходе телефонного разговора 5 июня. Президент США, в свою очередь, ответил взаимностью. По итогам переговоров Трамп рассказал, что стороны также обсудили тонкости недавно заключенной между странами торговой сделки и договорились провести встречу делегаций стран.