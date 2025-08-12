FT: продвижение ВС РФ под Красноармейском вызвало замешательство в Киеве
Продвижение российской армии под Красноармейском (украинское название – Покровск) «вызвало волну возмущения и растерянности в Киеве» в преддверии саммита президентов РФ и США Владимир Путина и Дональда Трампа. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на западных и украинских военных аналитиков.
Собеседники газеты рассказали, что наступление Вооруженных сил (ВС) РФ может отрезать жизненно важную дорогу, связывающую Доброполье с Краматорском, фактической столицей Донецкой области, которая находится под контролем Украины.
По данным FT, украинские военные деятели и волонтеры предупредили о постепенном ослаблении оборонительных линий вооруженных сил Украины (ВСУ). Он отметили, что ситуация усугубляется нехваткой рабочей силы и истощенными ресурсами.
22 июля российские военные установили контроль в населенном пункте Новоторецкое, расположенном в Донецкой народной республике (ДНР). Село расположено в 15 км к северо-востоку от Покровска. Бои за этот город продолжаются с августа 2024 г.