FT: продвижение ВС РФ под Красноармейском вызвало замешательство в Киеве

Продвижение российской армии под Красноармейском (украинское название – Покровск) «вызвало волну возмущения и растерянности в Киеве» в преддверии саммита президентов РФ и США Владимир Путина и Дональда Трампа. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на западных и украинских военных аналитиков.