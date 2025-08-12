WP: в США планируют создать военные «силы реагирования» на гражданские беспорядки
Администрация президента Дональда Трампа рассматривает проект формирования «сил быстрого реагирования на внутренние гражданские беспорядки», сообщает The Washington Post со ссылкой на документы.
Предполагается, что подразделения будут состоять из военнослужащих национальной гвардии. В постоянной боевой готовности планируется держать 600 бойцов, которых можно будет развернуть в течение часа. Они будут разделены на две группы по 300 человек и размещены на военных базах в Алабаме и Аризоне.
WP отмечает, что при круглосуточной готовности военных самолетов и экипажей реализация инициативы потребует значительного финансирования. Идею предложили представители нацгвардии не позднее конца июля – начала августа. Отмечается, что планы пока носят предварительный характер.
12 августа стало известно, что в Вашингтон уже перебросили до 800 бойцов нацгвардии для борьбы с преступностью. Из них 100–200 оказывают прямую поддержку полиции, остальные выполняют административные и логистические задачи, а также обеспечивают физическое присутствие для усиления сил правопорядка.