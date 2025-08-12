WP: в США планируют создать военные «силы реагирования» на гражданские беспорядки

Предполагается, что подразделения будут состоять из военнослужащих национальной гвардии. В постоянной боевой готовности планируется держать 600 бойцов, которых можно будет развернуть в течение часа. Они будут разделены на две группы по 300 человек и размещены на военных базах в Алабаме и Аризоне.