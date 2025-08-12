Индия и Китай планируют возобновить прямое авиасообщение в сентябре

По данным агентства, переговоры велись с января 2025 г., но замедлились на фоне обострений отношений двух стран, в частности во время конфликта Индии с Пакистаном. За последние две недели процесс ускорился, авиакомпании стали готовиться к полетам. Официальное объявление о возобновлении авиасообщения может быть сделано на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине.