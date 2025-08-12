Индия и Китай планируют возобновить прямое авиасообщение в сентябре
Индия и Китай собираются в сентябре возобновить прямое авиасообщение, которое было прервано во время пандемии коронавируса в 2020 г. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным агентства, переговоры велись с января 2025 г., но замедлились на фоне обострений отношений двух стран, в частности во время конфликта Индии с Пакистаном. За последние две недели процесс ускорился, авиакомпании стали готовиться к полетам. Официальное объявление о возобновлении авиасообщения может быть сделано на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине.
7 августа Reuters писало, что премьер-министр Индии Нарендра Моди посетит Китай впервые за семь лет. Он приедет в страну на саммит ШОС 31 августа. При этом министерство иностранных дел Индии пока не подтвердило визит премьера в КНР.
Отмечается, что отношения Индии и США переживают самый серьезный кризис за многие годы из-за высоких пошлин на экспорт товаров. В то же время отношения Индии и Китая, напротив, налаживаются. В октябре 2024 г. Моди и председатель Китая Си Цзиньпин проводили переговоры в кулуарах саммита БРИКС в России.