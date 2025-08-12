Зеленский предложил разрешить мужчинам до 22 лет покидать Украину
Мужчинам в возрасте до 22 лет могу разрешить выезжать за границу Украины. Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский, передает интернет-газета «Страна».
Глава украинского государства заявил, что поручил правительству страны и военным «обработать возможность» инициативы. При этом он отметил, что кабмин может отказать в принятии такого решения.
«Вы еще не знаете, как будет», – пошутил Зеленский, когда люди в зале начали аплодировать.
Сейчас на Украине действует режим военного положения. В связи с этим выезд за границу запрещен всем гражданам мужского пола с 18 лет.
16 апреля Верховная рада приняла решение о продлении военного положения и общей мобилизации на Украине до августа. Решение было принято почти единогласно – его поддержали 357 депутатов. Высказался против только нардеп Верховной рады Алексей Гончаренко.