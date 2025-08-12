Эрдоган заявил Зеленскому о готовности Турции принять саммит по Украине
Турция готова принять саммит лидеров по урегулированию конфликта России и Украины. Об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским, передает TRT Global.
Эрдоган считает ценным прогресс, достигнутый на прямых переговорах в Стамбуле, и выразил надежду на получение «значимых результатов по вопросу прекращения огня» в следующих раундах.
«[Президент Турции] убежден, что создание рабочих групп в военной, гуманитарной и политической сферах позволит подготовить почву для этой встречи», – следует из сообщения.
Сейчас Турция выступает площадкой для переговоров представителей РФ и Украины, которые возобновились в мае после трехлетнего перерыва. С того момента стороны договорились о нескольких раундах обмена военнопленными, гражданскими и ранеными.
По итогам третьего раунда 23 июля глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что Москва предложила создать три рабочие группы (политическую, гуманитарную, военную) для контактов онлайн. Киев положительно оценил предложение.
15 августа на Аляске ожидается встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Главная тема обсуждения – урегулирования российско-украинского конфликта. Встреча Путина и Зеленского не ожидается.