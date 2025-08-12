Путин призвал власти быть в контакте с предпринимательским сообществом
Президент РФ Владимир Путин призвал сотрудников профильных министерств и ведомств регионов страны быть в постоянном контакте с предпринимательским сообществом и помогать ему в решении возникающих проблем. Об этом он заявил в ходе совещания по экономическим вопросам, передает Кремль.
12 августа Путин провел совещание по экономическим вопросам. В ходе мероприятия поднимались вопросы оценки состояния российской экономики и ее основных тенденций в рамках подготовки федерального бюджета на 2026–2028 гг. Отдельно участники встречи затронули вопросы исполнения федерального бюджета в текущем году.
В ходе совещания Путин заявил, что замедление инфляции в России является важным достижением. По его словам, по итогам года инфляция может составить 6–7%. Годовая инфляция по итогам июля составила 8,8%. Глава государства отметил, что многие эксперты говорят о рисках переохлаждения экономики РФ и даже рецессии. Но, по его словам, ЦБ контролирует ситуацию и не видит больших рисков.