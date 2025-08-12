Путин призвал власти быть в контакте с предпринимательским сообществом

В ходе совещания Путин заявил, что замедление инфляции в России является важным достижением. По его словам, по итогам года инфляция может составить 6–7%. Годовая инфляция по итогам июля составила 8,8%. Глава государства отметил, что многие эксперты говорят о рисках переохлаждения экономики РФ и даже рецессии. Но, по его словам, ЦБ контролирует ситуацию и не видит больших рисков.