Захарова обвинила Зеленского в отказе принять 1000 украинских пленных
Президент Украины Владимир Зеленский по-прежнему отказывается забирать 1000 пленных граждан Украины. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.
«Помните, как они кричали, что им нужны якобы украденные Россией украинские дети, имена которых никто никогда нигде не публиковал? А вот 1000 настоящих, невымышленных граждан Украины, которые просят забрать их домой, Банковой не нужны», – написала она.
Дипломат напомнила, как украинская сторона отказалась принимать тела погибших украинских военных. По ее словам, Киев забрал их под давлением мировой общественности.
6 августа помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский официально подтвердил отказ Киева принять 1000 военнопленных солдат вооруженных сил Украины (ВСУ) в рамках договоренностей в Стамбуле об обмене по формуле «1200 на 1200». «Из-за этого второй обмен шел так тяжело, а третий до сих пор не начался», – сказал он.