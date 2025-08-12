Газета
Главная / Политика /

Суд в Южной Корее выдал ордер на арест бывшей первой леди Ким Гон Хи

Центральный окружной суд Сеула выдал ордер на арест бывшей первой леди Ким Гон Хи. Ее подозревают во взяточничестве, махинациях с акциями и вмешательстве в отбор кандидатов в депутаты. Об этом сообщает Yonhap.

По данным агентства, Гон Хи предъявили обвинения в участии в схеме манипулирования ценами на акции с участием Deutsch Motors, дилера BMW в Южной Корее, с 2009 по 2012 г. Кроме того, ее обвиняют во вмешательстве в выдвижение кандидатов на дополнительные парламентские выборы 2022 г. и всеобщие выборы 2024 г., а также в получении роскошных подарков от Церкви объединения в обмен на деловые услуги. Расследование специального прокурора касается в общей сложности 16 обвинений против бывшей первой леди.

В ходе допроса, как пишет Yonhap, Гон Хи вину не признала. 

В Сеуле снова арестовали экс-президента Юн Сок Ёля

Политика / Международные новости

10 июля бывшего президента Республики Кореи Юн Сок Ёля вновь взяли под стражу в связи с попыткой ввести военное положение. Ордер был запрошен спецпрокурором Чо Ын Соком из-за опасений, что экс-президент может уничтожить улики.

3 декабря 2024 г. Юн объявил военное положение для «искоренения просеверокорейских антигосударственных сил». В результате депутаты проголосовали за отмену военного положения, глава страны и правительство поддержали результаты. Министр обороны ушел в отставку. В середине декабря национальное собрание объявило Юну импичмент. 15 января Юна взяли под стражу для проведения допроса после того, как им было проигнорировано несколько заявок о добровольной явке. В марте он был освобожден.

