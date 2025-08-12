Суд в Южной Корее выдал ордер на арест бывшей первой леди Ким Гон Хи

По данным агентства, Гон Хи предъявили обвинения в участии в схеме манипулирования ценами на акции с участием Deutsch Motors, дилера BMW в Южной Корее, с 2009 по 2012 г. Кроме того, ее обвиняют во вмешательстве в выдвижение кандидатов на дополнительные парламентские выборы 2022 г. и всеобщие выборы 2024 г., а также в получении роскошных подарков от Церкви объединения в обмен на деловые услуги. Расследование специального прокурора касается в общей сложности 16 обвинений против бывшей первой леди.