В Сеуле снова арестовали экс-президента Юн Сок Ёля
Бывший президент Республики Кореи Юн Сок Ёль снова взят под стражу в связи с попыткой ввести военное положение. Ордер на его арест выдал суд Сеула. Информацию об этом публикует агентство «Рёнхап».
Ордер был запрошен спецпрокурором Чо Ын Соком из-за опасений, что экс-президент может уничтожить улики. Спецпрокурор и его команда добивались ордера на арест по пяти основным обвинениям, включая предполагаемое нарушение Юном прав членов кабинета министров, так как он пригласил лишь нескольких из них на заседание, состоявшееся незадолго до введения военного положения 3 декабря 2024 г.
Юну также инкриминируют создание ложного документа об объявлении военного положения после 3 декабря и обвиняют в том, что он поручил пресс-секретарю по вопросам иностранной прессы распространить ложные заявления с отрицанием его намерения разрушить конституционный строй путем введения военного положения. Обвинения также связаны с его предполагаемым поручением Службе безопасности президента воспрепятствовать его задержанию следователями и его возможным приказом удалить записи звонков с защищенных телефонов, которыми пользовались три военачальника.
Юн и его адвокаты отвергли все обвинения. Экс-президент будет ожидать решения суда под стражей.
3 декабря 2024 г. Юн объявил военное положение для «искоренения просеверокорейских антигосударственных сил». В результате депутаты проголосовали за отмену военного положения, глава страны и правительство поддержали результаты. Министр обороны ушел в отставку. В середине декабря национальное собрание объявило Юну импичмент. 15 января Юна взяли под стражу для проведения допроса после того, как им было проигнорировано несколько заявок о добровольной явке. В марте он был освобожден.
3 июля президентом Республики Кореи был избран кандидат от демократической партии «Тобуро» Ли Чжэ Мен. Он набрал 49,42% голосов после подсчета 100% голосов.