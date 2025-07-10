В Сеуле снова арестовали экс-президента Юн Сок Ёля

Юну также инкриминируют создание ложного документа об объявлении военного положения после 3 декабря и обвиняют в том, что он поручил пресс-секретарю по вопросам иностранной прессы распространить ложные заявления с отрицанием его намерения разрушить конституционный строй путем введения военного положения. Обвинения также связаны с его предполагаемым поручением Службе безопасности президента воспрепятствовать его задержанию следователями и его возможным приказом удалить записи звонков с защищенных телефонов, которыми пользовались три военачальника.