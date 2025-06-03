Демократ Ли Чжэ Мен победил на выборах президента Южной Кореи
Президентом Республики Корея избран кандидат от демократической партии «Тобуро» Ли Чжэ Мен – он набрал 49,42% голосов после подсчета 100% голосов. Об этом сообщили в южнокорейском центризбиркоме, передает Yonhap.
Его соперник, кандидат от консервативной партии «Сила народа» Ким Мун Су набрал 41,15%.
Yonhap со ссылкой на опрошенных экспертов пишет, что Чжэ Мен может возобновить взаимодействие с Северной Кореей «несмотря на то, что Пхеньян наращивает свой ядерный арсенал и ужесточает враждебную позицию по отношению к Сеулу, подкрепляемую его растущими связями с Россией».
27 мая Чжэ Мен в ходе дебатов выступил против излишней враждебности по отношению к России и Китаю. Он считает, что сейчас нет необходимости в таком противостоянии между странами, как оно есть сейчас.
Выборы президента прошли после того, как 3 декабря 2024 г. бывший президент Южной Кореи Юн Сок Ель объявил военное положение для «искоренения просеверокорейских антигосударственных сил». В результате депутаты проголосовали за отмену военного положения, глава страны и правительство поддержали результаты. Министр обороны ушел в отставку. В середине декабря национальное собрание объявило Юну импичмент.
Сам Юн Сок Ель был кандидатом от консервативной партии «Сила народа» на прошлых президентских выборах.