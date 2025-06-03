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Демократ Ли Чжэ Мен победил на выборах президента Южной Кореи

Ведомости

Президентом Республики Корея избран кандидат от демократической партии «Тобуро» Ли Чжэ Мен – он набрал 49,42% голосов после подсчета 100% голосов. Об этом сообщили в южнокорейском центризбиркоме, передает Yonhap.

Его соперник, кандидат от консервативной партии «Сила народа» Ким Мун Су набрал 41,15%.

Yonhap со ссылкой на опрошенных экспертов пишет, что Чжэ Мен может возобновить взаимодействие с Северной Кореей «несмотря на то, что Пхеньян наращивает свой ядерный арсенал и ужесточает враждебную позицию по отношению к Сеулу, подкрепляемую его растущими связями с Россией».

27 мая Чжэ Мен в ходе дебатов выступил против излишней враждебности по отношению к России и Китаю. Он считает, что сейчас нет необходимости в таком противостоянии между странами, как оно есть сейчас. 

Выборы президента прошли после того, как 3 декабря 2024 г. бывший президент Южной Кореи Юн Сок Ель объявил военное положение для «искоренения просеверокорейских антигосударственных сил». В результате депутаты проголосовали за отмену военного положения, глава страны и правительство поддержали результаты. Министр обороны ушел в отставку. В середине декабря национальное собрание объявило Юну импичмент.

Сам Юн Сок Ель был кандидатом от консервативной партии «Сила народа» на прошлых президентских выборах.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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