Кандидат в президенты Южной Кореи выступил против враждебности к России и Китаю
Кандидат в президенты Южной Кореи от Объединенной демократической партии Ли Чжэ Мен в ходе дебатов выступил против излишней враждебности по отношению к России и Китаю. Об этом сообщает Yonhap.
Он считает, что сейчас нет необходимости в таком противостоянии между странами, как оно есть сейчас. Чжэ Мен отметил, что отношения с Россией и Китаем не должны быть полностью исключены.
«Мир и стабильность на Корейском полуострове важны. Помимо мощной военной силы, Нам нужен диалог, сотрудничество и мир», – добавил он.
Кандидат в президенты также заявил, основой корейской дипломатии является союз с США. Он отметил, что американо-корейский альянс укрепит ядерное сдерживание и увеличит обороноспособность страны.
Бывший президент Южной Кореи Юн Сок Ель объявил военное положение 3 декабря 2024 г. для «искоренения просеверокорейских антигосударственных сил». К зданию парламента прибыли военные, но депутаты смогли отменить решение президента. На пленарном заседании 190 парламентариев проголосовали за отмену военного положения, глава страны и правительство поддержали результаты. Министр обороны ушел в отставку. В середине декабря национальное собрание объявило Юну импичмент.
4 апреля конституционный суд Республики Корея единогласно утвердил импичмент, объявленный национальным собранием президенту. Председатель суда Мун Хен Бэ подчеркнул, что Юн не имел оснований, достаточных для введения военного положения и использования военной силы.