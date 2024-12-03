Президент Южной Кореи объявил военное положение

На самом деле к военному положению в Южной Корее были определенные предпосылки, считает научный сотрудник Центра корейских исследований ИКСА РАН Александра Зуева. Ими можно считать целый спектр событий, в том числе и заявления об отправке северокорейских военных в Россию. Но происходящее сейчас имеет признаки военного переворота, поскольку с этим может не согласиться парламент, а депутатов сейчас просто не пускают в здание. Президент решил обвинить Демократическую партию в симпатиях к коммунизму и Северной Корее, пусть эта сила и действительно занимает более умеренную позицию к Пхеньяну, говорит Зуева. По ее словам, подобное обвинение из уст президента можно приравнять, по сути, к объявлению этой партии «врагами народа». Пока сложно предсказать дальнейшее развитие ситуации в ближайшее время, как и цели самого президента, так как события происходят стремительно, заключает эксперт.