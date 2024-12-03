Президент Южной Кореи объявил военное положение

Президент Южной Кореи объявил военное положениеЮн Сок Ёль опасается отстранения главного прокурора и государственного аудитора
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил военное положение. Трансляция видеообращения велась на телеканале YTN.
«Я объявляю военное положение, чтобы защитить свободную Республику Корею от угрозы северокорейских коммунистических сил, искоренить отвратительные просеверокорейские антигосударственные силы, которые грабят свободу и счастье нашего народа, и защитить свободный конституционный строй», – сказал он (цитата по Reuters).
В ходе обращения Юн Сок Ёль также напомнил, что оппозиционная (по отношению к президенту) Демократическая партия Кореи ранее выступила с предложением объявить импичмент государственному аудитору и главному прокурору. Министр обороны Ким Ён Хён на фоне введения военного положения распорядился провести совещание с участием южнокорейских командиров. Министр финансов Чхве Сан Мок также намерен созвать экстренное совещание в связи с объявлением военного положения.
Командующим военным положением назначен генерал Пак Ан Су. По сообщению Yonhap, военное командование своим указом объявило о запрете любой политической деятельности, включая протесты и деятельность политических партий. Указ также устанавливает контроль над всеми средствами массовой информации и издательствами. Лица, нарушающие военное положение, могут быть арестованы или подвергнуты обыскам без ордера.
Сейчас национальная ассамблея (парламент) Республики Кореи закрыта на вход и выход, передает Yonhap. Лидер Демократической партии Ли Джэ Мён заявил, что объявление военного положения является «неконституционным и антиобщественным» решением. Лидер консервативной партии «Сила народа» Хан Дон Хун назвал введение военного положения «неправильным» и объявил, что заблокирует это решение. Сам Юн Сок Ёль является членом партии «Сила народа».
Имеющая большинство мест в парламенте оппозиционная президенту Демократическая партия в конце ноября заявила, что намерена объявить импичмент главному прокурору и государственному аудитору страны и отклонила предложение правительства по бюджету на 2025 г.
Объявление военного положения в Южной Корее связано с внутренней, а не с внешней или межкорейской политикой, говорит доцент кафедры востоковедения МГИМО Илья Дьячков. За счет этого президент Юн Сок Ёль старается избежать импичмента и хочет «оттянуть» эту проблему. Сам президент объясняет свои действия внутренней угрозой – якобы члены оппозиционной Демократической партии являются скрытыми сторонниками коммунистов. Такие обвинения в адрес оппозиции, причем не маргинальной, а составляющей большинство и бывшей в прошлом партией власти, по меньшей мере экзотичны, отмечает Дьячков.
При введении военного положения ограничиваются полномочия парламента, в том числе по вынесению решений по импичменту. При этом парламент может отменить военное положение, но военные по приказу президента окружили здание парламента, физически ограничив его работу, добавил эксперт. Профессор Университета Кунмин (Сеул) Андрей Ланьков в комментарии «Ведомостям» заявил, что «пока ситуация непонятна, но понятно одно – президент ведет себя, мягко скажем, неадекватно».
На самом деле к военному положению в Южной Корее были определенные предпосылки, считает научный сотрудник Центра корейских исследований ИКСА РАН Александра Зуева. Ими можно считать целый спектр событий, в том числе и заявления об отправке северокорейских военных в Россию. Но происходящее сейчас имеет признаки военного переворота, поскольку с этим может не согласиться парламент, а депутатов сейчас просто не пускают в здание. Президент решил обвинить Демократическую партию в симпатиях к коммунизму и Северной Корее, пусть эта сила и действительно занимает более умеренную позицию к Пхеньяну, говорит Зуева. По ее словам, подобное обвинение из уст президента можно приравнять, по сути, к объявлению этой партии «врагами народа». Пока сложно предсказать дальнейшее развитие ситуации в ближайшее время, как и цели самого президента, так как события происходят стремительно, заключает эксперт.