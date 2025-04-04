Конституционный суд Южной Кореи единогласно утвердил импичмент президенту
Все восемь судей Конституционного суда Республики Кореи проголосовали за импичмент президенту Юн Сок Ёлю, передает «РИА Новости».
По данным агентства, на оглашение вердикта потребовалось 22 минуты. По словам председателя суда Мун Хен Бэ, президент не имел оснований, достаточных для введения военного положения и использования военной силы. Суд признал закономерность оценки президентом ситуации как кризисной, но посчитал, что это не оправдывает односторонние действия главы государства. Было отмечено, что введение военного положения нарушило права парламента и граждан.
Суд обратил внимание, что для введения военного положения требовалось провести заседание кабмина, и указал на недостаточность краткого заседания, где Юн объявил о своем решении. В суде указали также на противоречие указа о военном положении конституции страны, так как исполнительная власть не имеет права ограничивать деятельность законодательной власти и демократических институтов в одностороннем порядке.
3 декабря Юн объявил военное положение, чтобы «искоренить просеверокорейские антигосударственные силы». Военные прибыли к парламенту, но депутаты смогли отменить решение главы государства. В ходе пленарного заседания 190 парламентариев проголосовали за отмену военного положения, глава страны и правительство поддержали результаты. После этого министр обороны ушел в отставку.
В середине декабря национальное собрание объявило Юн Сок Ёлю импичмент из-за его решения ввести в стране военное положение.
В конце марта Конституционный суд Южной Кореи отклонил ходатайство об импичменте премьер-министра Хан Док Су, его восстановили в должности, в частности, исполняющего обязанности президента.