Конституционный суд Южной Кореи единогласно утвердил импичмент президенту

Суд обратил внимание, что для введения военного положения требовалось провести заседание кабмина, и указал на недостаточность краткого заседания, где Юн объявил о своем решении. В суде указали также на противоречие указа о военном положении конституции страны, так как исполнительная власть не имеет права ограничивать деятельность законодательной власти и демократических институтов в одностороннем порядке.