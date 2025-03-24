Премьер-министр Южной Кореи восстановлен в должности после импичмента

Агентство напоминает, что решение было принято спустя три месяца после того, как Национальное собрание объявило импичмент премьер-министру, а затем исполняющему обязанности президента «из-за его предполагаемой роли в объявлении Юн Сок Елем военного положения 3 декабря, а также по другим причинам».