Премьер-министр Южной Кореи восстановлен в должности после импичмента
Конституционный суд Южной Кореи отклонил ходатайство об импичменте премьер-министра Хан Док Су. Он был восстановлен в должности, в частности, исполняющего обязанности президента, сообщает «Ренхап».
Агентство напоминает, что решение было принято спустя три месяца после того, как Национальное собрание объявило импичмент премьер-министру, а затем исполняющему обязанности президента «из-за его предполагаемой роли в объявлении Юн Сок Елем военного положения 3 декабря, а также по другим причинам».
Хан прибыл в свой кабинет спустя несколько минут после оглашения приговора. В беседе с прессой он сообщил, что благодарит Конституционный суд за его «мудрое решение». Премьер-министр также отметил, что «начнет с решения неотложных вопросов».
Исполняющим обязанности президента Хан стал после отстранения Юна от должности 14 декабря из-за объявления военного положения и объявления ему импичмента. В конце декабря Хан также подвергся импичменту из-за невыполнения условий оппозиционной партии. И. о. президента после этого был был вице-премьер Чхве Сан Мок.
Юн объявил военное положение 3 декабря, чтобы «искоренить просеверокорейские антигосударственные силы». К парламенту прибыли военные, но депутаты смогли отменить решение президента. 190 парламентариев на пленарном заседании проголосовали за отмену военного положения, глава страны и правительство поддержали результаты. После этого министр обороны ушел в отставку.