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Премьер-министр Южной Кореи восстановлен в должности после импичмента

Ведомости

Конституционный суд Южной Кореи отклонил ходатайство об импичменте премьер-министра Хан Док Су. Он был восстановлен в должности, в частности, исполняющего обязанности президента, сообщает «Ренхап».

Агентство напоминает, что решение было принято спустя три месяца после того, как Национальное собрание объявило импичмент премьер-министру, а затем исполняющему обязанности президента «из-за его предполагаемой роли в объявлении Юн Сок Елем военного положения 3 декабря, а также по другим причинам».

Хан прибыл в свой кабинет спустя несколько минут после оглашения приговора. В беседе с прессой он сообщил, что благодарит Конституционный суд за его «мудрое решение». Премьер-министр также отметил, что «начнет с решения неотложных вопросов».

Исполняющим обязанности президента Хан стал после отстранения Юна от должности 14 декабря из-за объявления военного положения и объявления ему импичмента. В конце декабря Хан также подвергся импичменту из-за невыполнения условий оппозиционной партии. И. о. президента после этого был был вице-премьер Чхве Сан Мок.

Юн объявил военное положение 3 декабря, чтобы «искоренить просеверокорейские антигосударственные силы». К парламенту прибыли военные, но депутаты смогли отменить решение президента. 190 парламентариев на пленарном заседании проголосовали за отмену военного положения, глава страны и правительство поддержали результаты. После этого министр обороны ушел в отставку.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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