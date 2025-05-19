У Трампа не выходит легко договориться с Японией и Южной Кореей

В Японии учитывают свою завязанность на США в вопросах обороны и наличие там важнейшего экспортного рынка для страны (в 2023 г. экспорт в США превысил $144,4 млрд, а общий товарооборот двух стран составил около $225 млрд). При этом Токио помнит и опыт торговых соглашений времен первого срока Трампа, когда в 2019 г. Япония облегчила доступ к своему рынку для американских фермеров (взамен на послабления по ряду позиций для японских станков и т. п.). Сейчас Трамп предпочитает не вспоминать о тех договоренностях.