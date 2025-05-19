У Трампа не выходит легко договориться с Японией и Южной Кореей

У Трампа не выходит легко договориться с Японией и Южной КореейВ Токио хотят добиться преференций хотя бы для автопрома
Переговоры США по снижению пошлин с союзниками в Восточной Азии – Японией и Южной Кореей – наткнулись на ряд серьезных противоречий. Ситуация контрастирует с достигнутой в короткие сроки сделкой США с Великобританией, хотя в Японии тоже рассчитывали на быстрые договоренности, пишет The Wall Street Journal (WSJ).
Потенциальная ставка «зеркальных» пошлин со стороны США для Японии объявлялась США на уровне 24%, а для Южной Кореи – 25%. 9 апреля президент США Дональд Трамп временно приостановил их действие на 90 дней для ведения переговоров.
В частности, власти Японии не хотят сильно уступать перед требованиями Трампа и планируют как минимум выбить ответные преференции. В частности, речь идет об условиях поставок японских автомобилей на важный для них американский рынок.
До сих пор США отказывались снижать или вносить исключения для Японии в действующие с апреля 2025 г. 25%-ные пошлины на все иностранные автомобили. В своих майских отчетах японские автогиганты Toyota, Honda и Nissan составили прогнозы снижения прибыли из-за начатых тарифных войн. 18 мая японский канал NHK сообщил и о планах Nissan по досрочной отправке на пенсию своих сотрудников с июля в рамках общего сокращения около 20 000 рабочих мест. Американские пошлины могут стоить японским лидерам рынка около $13,7 млрд операционной прибыли в текущем финансовом году, пишет Financial Times.
Главный торговый переговорщик Японии Рёсэй Аказава, который может посетить США на следующей неделе для проведения третьего раунда переговоров, уверяет, что его страна добивается отмены всех пошлин со стороны администрации Трампа.
Financial Times 16 мая процитировала близкого к переговорам с японской стороны анонимного источника: «Япония больше не торопится. Теперь главное – добиться выгодной сделки». Премьер страны Сигэру Исиба беспокоится и из-за возможного негативного политического эффекта от потенциально невыгодного соглашения – в июле его либерально-демократической партии (ЛДПЯ) предстоят выборы в верхнюю палату парламента. И, вероятно, до их проведения непростые переговоры с США будут продолжаться. Американцы вдобавок, судя по утечкам в СМИ, обвиняют Токио и в намеренном занижении курса иены (официально стороны это не подтверждают).
Власти Южной Кореи, которая ведет переговоры с США на уровне министра торговли Ан Док Кына, тоже обеспокоены последствиями повышенных пошлин для своей автомобильной отрасли. В частности, только сегмент автозапчастей приносит 330 000 рабочих мест в стране. Следующие технические переговоры между Сеулом и Вашингтоном по темам торгового дисбаланса (почти $56 млрд в пользу Южной Кореи) и нетарифным ограничениям пройдут 19 мая в столице США. 16 мая Ан Док Кын тоже просил партнеров снять с его страны все тарифные ограничения.
Известно, что Британии ранее удалось получить преференции в автопроме, но даже ее майская сделка с США предусматривает снижение пошлин до 10% только для 100 000 автомашин в год.
В Японии учитывают свою завязанность на США в вопросах обороны и наличие там важнейшего экспортного рынка для страны (в 2023 г. экспорт в США превысил $144,4 млрд, а общий товарооборот двух стран составил около $225 млрд). При этом Токио помнит и опыт торговых соглашений времен первого срока Трампа, когда в 2019 г. Япония облегчила доступ к своему рынку для американских фермеров (взамен на послабления по ряду позиций для японских станков и т. п.). Сейчас Трамп предпочитает не вспоминать о тех договоренностях.
Согласно утечкам в японской прессе и по мнению экспертов WSJ, Япония может снова предложить американцам нарастить закупки сельскохозяйственной продукции, включая рис (это не было предусмотрено в 2019 г.), а также морепродуктов и соевых бобов. При этом Исиба уже обещал избирателям не ставить под удар интересы японских фермеров. В то же время Япония рассматривает и возможность упрощения процесса попадания автомобилей из США на свой рынок, а также инвестиций в проект нового газопровода на Аляске.
При этом недавно заключенное торговое перемирие между США и Китаем может сыграть на руку Японии и Южной Корее, так как теперь, вероятно, американцы не станут настаивать на требовании к своим союзникам подключиться к активной борьбе с Пекином и на торговом фронте.
Для японской дипломатии в принципе характерна модель, когда, оставаясь верным союзником США в военно-политических вопросах, Токио стремится отстаивать свои экономические интересы, говорит доцент кафедры востоковедения МГИМО Владимир Нелидов. Торговые войны между двумя странами были в активной фазе, например, в 1980-х гг., говорит он. Сейчас же к традиции добавляются японские внутриполитические причины: ЛДПЯ потеряла на последних выборах в октябре 2024 г. большинство в нижней палате, скоро грядут выборы в верхнюю палату. А крупный бизнес – одна из главных опор правящей партии Японии, сильно в политике страны и сельскохозяйственное лобби, отмечает эксперт.
Японцы в целом склонны к постепенному принятию решений и потому натиск Трампа по теме тарифов для них выглядит неоднозначно, добавляет Нелидов. И японцы допускают, что он, например, может внезапно пойти на компромисс (как это произошло в случае с Китаем), продав это как свою большую победу. Потому для Токио выжидательная позиция с четким обозначением своих интересов выглядит наиболее оправданным сценарием.
При этом не стоит забывать, что именно Япония – крупнейший держатель долговых обязательств США и для американцев эта страна – главный военно-стратегический и торговый партнер в регионе, говорит Нелидов. Кроме того, Токио обеспечивает инвестиции в стратегически важные отрасли США, такие как развитие ИИ. Потому, заключает он, у Японии есть возможности вести переговоры не с позиции слабости.