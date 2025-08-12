ООН положительно оценила встречу Путина и Трампа
В ООН приветствовали переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом заявил представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик.
«Мы приветствуем конструктивный диалог между государствами-членами [ООН]», – сказал он.
Встреча лидеров России и США пройдет на Аляске 15 августа. Главная тема встречи – завершение конфликта России и Украины. Представитель Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что саммит организован по просьбе Путина, который через спецпосланника Стива Уиткоффа выразил желание встретиться с Трампом.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что выбор места обусловлен тем, что именно на Аляске и в Арктическом регионе пересекаются экономические интересы двух стран, открывая перспективы взаимовыгодных проектов.
Украинский президент Владимир Зеленский не приглашен на встречу. Также не приглашены представители европейских стран.