США ввели санкции против незаконно добывающих минералы в ДРК компаний

«Сегодня США вводят санкции против вооруженных группировок, занимающихся незаконной добычей полезных ископаемых, а также против участников цепочки поставок, извлекающих прибыль из конфликтных минералов в восточной части Демократической Республики Конго (ДРК), – объявил минфин. – Минфин США вводит санкции в отношении четырех организаций, добывающих и торгующих конфликтными минералами в Рубайе – обширном районе с богатыми запасами критически важных минералов».