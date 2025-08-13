США ввели санкции против незаконно добывающих минералы в ДРК компаний
США ввели санкции против вооруженных групп и компаний, незаконно добывающих и торгующих конфликтными минералами в восточной части Демократической Республики Конго. Об этом в заявлении сообщило министерство финансов США.
«Сегодня США вводят санкции против вооруженных группировок, занимающихся незаконной добычей полезных ископаемых, а также против участников цепочки поставок, извлекающих прибыль из конфликтных минералов в восточной части Демократической Республики Конго (ДРК), – объявил минфин. – Минфин США вводит санкции в отношении четырех организаций, добывающих и торгующих конфликтными минералами в Рубайе – обширном районе с богатыми запасами критически важных минералов».
Минфин подчеркнул, что санкции направлены на дестабилизирующие восток ДРК вооруженные группы, занимающиеся незаконной добычей с применением принудительного труда и насилия над мирными жителями.
Санкции также касаются компаний из ДРК и Китая, которые сотрудничают с вооруженными группами и извлекают прибыль из нестабильной ситуации, присваивая минеральные ресурсы страны, говорится в заявлении ведомства.
Через мирный процесс при участии США в рамках Региональной экономической интеграции Вашингтон поддерживают ДРК и Руанду в стремлении к миру и процветанию.
США стремятся прекратить эксплуатацию конфликтных минералов в регионе Великих озер и продолжат поддерживать горнодобывающий сектор для стабильности, развития и надежных поставок критически важных минералов, подытожил минфин.