США ввели крупнейший с 2018 года пакет санкций против иранской нефтяной сети

26 июня в своей первой речи после окончания военных действий с Израилем Хаменеи заявил о победе Тегерана в этом вооруженном конфликте. «Несмотря на весь этот шум, несмотря на все эти заявления, сионистский режим под ударами Исламской Республики был почти раздавлен», – сказал он.