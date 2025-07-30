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США ввели крупнейший с 2018 года пакет санкций против иранской нефтяной сети

Ведомости

США ввели масштабные санкции против более 50 лиц и 50 организаций, связанных с иранской нефтяной транспортной сетью – был принят крупнейший пакет мер с 2018 г. Об этом в своем заявлении сообщило управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).

«Сегодня, в рамках своей крупнейшего действия по отношению к Ирану с 2018 г., OFAC Минфина США вводит санкции против более чем 50 физических и юридических лиц, а также идентифицирует более 50 судов, входящих в обширную судоходную империю, контролируемую Мохаммадом Хоссейном Шамхани», – говорится в заявлении.

Согласно заявлению, Шамхани – сын высокопоставленного советника лидера Ирана Али Шамхани, использует влияние отца для создания крупного флота танкеров и контейнеровозов. Его сеть, по словам ведомства, перевозит нефть, нефтепродукты и другие грузы из Ирана.

В отдельном заявлении представитель госдепартамента США Тэмми Брюс объявила, что Госдеп в свою очередь ввел санкции против 20 компаний, причастных к торговле иранской нефтью и нефтехимией, и заблокировал 10 судов. Под санкции попали операторы терминалов, судоходные компании и крупные покупатели из Китая, Индии, ОАЭ, Турции и Индонезии.

27 июня Президент США Дональд Трамп остановил процесс снятия санкций с Тегерана после заявления верховного лидера Ирана Али Хаменеи о победе в войне с Израилем, назвав это «ложью». Трамп подчеркнул, что в последние дни работал над возможной отменой санкций и другими мерами, чтобы дать Ирану шанс на полное и быстрое восстановление.

26 июня в своей первой речи после окончания военных действий с Израилем Хаменеи заявил о победе Тегерана в этом вооруженном конфликте. «Несмотря на весь этот шум, несмотря на все эти заявления, сионистский режим под ударами Исламской Республики был почти раздавлен», – сказал он.

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