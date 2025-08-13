Дмитриев призвал Белый дом «исправить ошибки Байдена»
В мире есть необходимость исправить ошибки экс-президента США Джо Байдена, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в соцсети X. Так он прокомментировал публикацию Белого дома о номинации действующего американского лидера Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.
«Миру нужны мир и безопасность. Ошибки Байдена необходимо исправить», – написал он.
В публикации, на которую ответил Дмитриев, Трамп уже назывался «президентом мира». Там также приведен список лидеров государств, которые согласны на его номинацию. Среди них – премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, правительство Пакистана и премьер-министр Камбоджи Хун Манет.
Камбоджа официально выдвинула Трампа в качестве кандидата на Нобелевскую премию мира 7 августа. Такое решение в стране объяснили содействием президента США в восстановлении мира на границе государства, а именно в прекращении огня с Таиландом. На следующий день по итогам встречи лидеров Азербайджана и Армении Ильхама Алиева и Никола Пашиняна в Вашингтоне они подписали ряд документов и также предложили присудить Трампу Нобелевскую премию.