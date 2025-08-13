Дмитриев призвал Белый дом «исправить ошибки Байдена»

Камбоджа официально выдвинула Трампа в качестве кандидата на Нобелевскую премию мира 7 августа. Такое решение в стране объяснили содействием президента США в восстановлении мира на границе государства, а именно в прекращении огня с Таиландом. На следующий день по итогам встречи лидеров Азербайджана и Армении Ильхама Алиева и Никола Пашиняна в Вашингтоне они подписали ряд документов и также предложили присудить Трампу Нобелевскую премию.