Indian Express: Моди проведет переговоры с Трампом в рамках визита на ГА ООН
Премьер-министр Индии Нарендра Моди в сентябре приедет в США для участия во встрече Генассамблеи ООН, однако основной его целью станут торговые переговоры с американским лидером Дональдом Трампом, сообщила газета The Indian Express со ссылкой на источники.
Собеседники издания рассказали, что на этой встрече главы государств могут также достичь торговой сделки и по итогам объявить о ней. Пока выступление Моди в рамках ГА ООН запланировано на 26 сентября. Трамп выступит 23 сентября.
Газета также подчеркивает, что обе стороны намерены прийти к новой цели в рамках торговли друг с другом. Вашингтон и Нью-Дели стремятся к увеличению взаимного товарооборота более чем в два раза до $500 млрд к 2030 г.
6 августа президент США Дональд Трамп установил дополнительную пошлину для Индии в размере 25% за покупку российской нефти. Таким образом, общий тариф достигнет 50%. Новые меры вступят в силу через 21 день после подписания соответствующего указа.