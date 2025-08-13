Reuters: «Золотой купол» Пентагона будет иметь четырехслойную систему защиты

Администрация президента США Дональда Трампа представила проект новой флагманской системы противоракетной обороны «Золотой купол», передает Reuters со ссылкой на презентацию американского правительства. Предварительная стоимость программы $175 млрд. Конгресс уже выделил на проект $25 млрд, еще $45,3 млрд заложены в запрос на бюджет 2026 г.



Система будет состоять из четырех уровней – одного космического и трех наземных. По данным презентации правительства США, планируется разместить 11 батарей малой дальности на территории континентальных штатов, Аляски и Гавайев.