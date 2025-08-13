Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Reuters: «Золотой купол» Пентагона будет иметь четырехслойную систему защиты

Ведомости

Администрация президента США Дональда Трампа представила проект новой флагманской системы противоракетной обороны «Золотой купол», передает Reuters со ссылкой на презентацию американского правительства. Предварительная стоимость программы $175 млрд. Конгресс уже выделил на проект $25 млрд, еще $45,3 млрд заложены в запрос на бюджет 2026 г.

Система будет состоять из четырех уровней – одного космического и трех наземных. По данным презентации правительства США, планируется разместить 11 батарей малой дальности на территории континентальных штатов, Аляски и Гавайев.

Система будет включать космический сегмент для обнаружения и сопровождения ракет, перехватчики нового поколения NGI от Lockheed Martin, комплексы THAAD и Aegis, а также новые радары и установки Patriot. США также планируют строительство крупного ракетного поля на Среднем Западе, которое станет третьей стартовой площадкой наряду с уже действующими в Калифорнии и на Аляске.

Одной из ключевых задач «Золотого купола» станет перехват целей на начальном этапе полета ракеты. Для этого предполагается использование космических перехватчиков, способных выдерживать высокие температуры при возвращении в атмосферу.

Руководителем проекта назначен генерал космических сил Майкл Гетлейн. Он должен в течение 120 дней представить полный план реализации программы, включая детали по спутниковому сегменту и наземным станциям, отмечает Reuters.

Проект «Золотой купол» был запущен указом Трампа в январе. Он предусматривает объединение существующих военных разработок с перспективными технологиями, включая космические системы наблюдения и новые виды вооружений. 20 мая Трамп сообщил, что его администрация завершила разработку архитектуры новой системы противоракетной обороны.

В мае официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что создание «Золотого купола» прямо подрывает стратегическую стабильность. Она отметила, что в рамках выстраивания системы планируется придать «дополнительный импульс» развитию средств достартового поражения ракетных вооружений.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных