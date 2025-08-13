Reuters: «Золотой купол» Пентагона будет иметь четырехслойную систему защиты
Администрация президента США Дональда Трампа представила проект новой флагманской системы противоракетной обороны «Золотой купол», передает Reuters со ссылкой на презентацию американского правительства. Предварительная стоимость программы $175 млрд. Конгресс уже выделил на проект $25 млрд, еще $45,3 млрд заложены в запрос на бюджет 2026 г.
Система будет состоять из четырех уровней – одного космического и трех наземных. По данным презентации правительства США, планируется разместить 11 батарей малой дальности на территории континентальных штатов, Аляски и Гавайев.
Система будет включать космический сегмент для обнаружения и сопровождения ракет, перехватчики нового поколения NGI от Lockheed Martin, комплексы THAAD и Aegis, а также новые радары и установки Patriot. США также планируют строительство крупного ракетного поля на Среднем Западе, которое станет третьей стартовой площадкой наряду с уже действующими в Калифорнии и на Аляске.
Одной из ключевых задач «Золотого купола» станет перехват целей на начальном этапе полета ракеты. Для этого предполагается использование космических перехватчиков, способных выдерживать высокие температуры при возвращении в атмосферу.
Руководителем проекта назначен генерал космических сил Майкл Гетлейн. Он должен в течение 120 дней представить полный план реализации программы, включая детали по спутниковому сегменту и наземным станциям, отмечает Reuters.
Проект «Золотой купол» был запущен указом Трампа в январе. Он предусматривает объединение существующих военных разработок с перспективными технологиями, включая космические системы наблюдения и новые виды вооружений. 20 мая Трамп сообщил, что его администрация завершила разработку архитектуры новой системы противоракетной обороны.
В мае официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что создание «Золотого купола» прямо подрывает стратегическую стабильность. Она отметила, что в рамках выстраивания системы планируется придать «дополнительный импульс» развитию средств достартового поражения ракетных вооружений.