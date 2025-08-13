FT: у Трампа нет опытных профильных экспертов перед переговорами с Путиным

Издание подчеркивает, что второй президентский срок Трампа показывает, что он стал выбирать лояльных сотрудников, не обращая пристального внимания на их опыт. Помимо этого, в госаппарате проходят масштабные сокращения: только за июль были уволены более 1300 сотрудников, в том числе аналитики по России и Украине. Переговоры с Путиным в итоге проводил в Москве 6 августа Стив Уиткофф, который не имеет большого опыта во внешней политике. Долгое время работающие в США дипломаты были отстранены от работы.