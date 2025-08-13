Газета
Политика

FT: у Трампа нет опытных профильных экспертов перед переговорами с Путиным

Ведомости

В Белом доме накануне встречи президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным наблюдается дефицит опытных и «знающих» экспертов, которые могли бы дать совет американскому лидеру, сообщила газета Financial Times.

Издание подчеркивает, что второй президентский срок Трампа показывает, что он стал выбирать лояльных сотрудников, не обращая пристального внимания на их опыт. Помимо этого, в госаппарате проходят масштабные сокращения: только за июль были уволены более 1300 сотрудников, в том числе аналитики по России и Украине. Переговоры с Путиным в итоге проводил в Москве 6 августа Стив Уиткофф, который не имеет большого опыта во внешней политике. Долгое время работающие в США дипломаты были отстранены от работы.

«Можно с уверенностью сказать, что у Трампа нет ни одного политического деятеля, который знал бы Россию и Украину и мог бы дать ему совет», – выразил мнение бывший посол США в Болгарии Эрик Рубин.

Телеканал CNN сообщал, что переговоры президентов РФ и США пройдут 15 августа на объединенной военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске. Организаторы саммита нашли военную базу одним из немногих мест, отвечающих требованиям для проведения «исторической встречи».

