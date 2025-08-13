CNN: саммит РФ и США пройдет на военной базе в Анкоридже на Аляске
Президент России Владимир Путин встретится с американским лидером Дональдом Трампом на объединенной военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, сообщил телеканал CNN со ссылкой на чиновников Белого дома. Изначально Вашингтон хотел избежать переговоров на военном объекте, уточнили собеседники канала.
Источники также подчеркнули в разговоре с CNN, что организаторы саммита нашли военную базу одним из немногих мест, отвечающих требованиям для проведения «исторической встречи».
По данным CNN, переговоры о проведении встречи именно на Аляске шли достаточно долго. Авторы материала указали, что потенциальных мест, где могли бы встретиться президенты, было не так уж много.
12 августа в Белом доме подтвердили, что переговоры Путина и Трампа пройдут 15 августа утром в Анкоридже. В тот же день директор русского культурного центра на Аляске Анна Верная сообщала об усилении мер безопасности в городе, где встретятся лидеры. По ее словам, американская сторона привлекла большое количество охранников, разместив их даже целыми домами.