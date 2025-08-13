CNN: саммит РФ и США пройдет на военной базе в Анкоридже на Аляске

12 августа в Белом доме подтвердили, что переговоры Путина и Трампа пройдут 15 августа утром в Анкоридже. В тот же день директор русского культурного центра на Аляске Анна Верная сообщала об усилении мер безопасности в городе, где встретятся лидеры. По ее словам, американская сторона привлекла большое количество охранников, разместив их даже целыми домами.