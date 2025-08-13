Reuters: Трамп проведет телефонный разговор с лидерами ЕС и Зеленским 13 августа
Встреча президента США Дональда Трампа с лидерами стран Евросоюза (ЕС) и президентом Украины Владимиром Зеленским пройдет в формате видеоконференции 13 августа в 15:00 мск, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в правительстве ФРГ.
В разговоре также примет участие генсек НАТО Марк Рютте. Организована встреча канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. Собеседники Reuters при этом отметили, что несмотря на эту встречу, для Украины и Европы в целом существует большой риск. Трамп может заключить с президентом РФ Владимиром Путиным невыгодную для третьих сторон сделку.
Телеканал ABC News уже сообщал, что Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс проведут с европейскими и украинским лидерами совместный разговор 13 августа. NBC News подтвердил, что после этого Зеленский планирует беседу с «коалицией желающих».
Звонки состоятся за два дня до очной встречи Путина и Трампа, которая пройдет 15 августа на объединенной военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске. Главной темой переговоров станет урегулирование конфликта России и Украины.