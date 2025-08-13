Рубио: встреча Трампа и Путина не является «уступкой» США
Встреча президента США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным не является уступкой российскому лидеру, а необходима для личной оценки ситуации. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью радиостанции 77 WABC.
По его словам, Трамп уже четыре раза говорил с Путиным по телефону, но эти разговоры не принесли желаемого результата. «Встреча – это то, что нужно, чтобы как-то разобраться и принять решение. "Я хочу знать все факты. Я хочу посмотреть этому парню в глаза", – именно этого хочет президент», – отметил Рубио.
Он подчеркнул, что для Трампа встреча – это инструмент, позволяющий разобраться в позиции Путина и принять решение. «Он умело заключает сделки, всегда лично. По телефону это сделать трудно. Думаю, в пятницу мы получим больше информации. Будет непросто», – заключил госсекретарь.
Телеканал CNN сообщал, что переговоры президентов РФ и США пройдут 15 августа на объединенной военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске.
О встрече было объявлено после визита в Москву спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и его переговоров с Путиным 6 августа. Главной темой встречи помощник президента РФ Юрий Ушаков называл обсуждение вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования российско-украинского конфликта.