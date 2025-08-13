Газета
Захарова назвала лакмусовой бумажкой реакцию мира на встречу Путина и Трампа

Ведомости

Реакция на встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая пройдет 15 августа на Аляске, – это лакмусовая бумажка для всех, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«Встреча является признанием – чьих ты будешь, что ты из себя представляешь», – подчеркнула дипломат.

По ее словам, исходя из реакции на переговоры, мир можно разделить на две группы. В первой – те страны, кто желает перед встречей удачи и прорывных результатов. Их Захарова назвала здоровыми силами. Во второй, считает она, состоят государства, «которые шипят, как будто на них святой водой капнули, которые извиваются, которые вылезают из-под камней».

Саммит РФ и США состоится 15 августа на объединенной военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске. Главной темой переговоров станет урегулирование конфликта России и Украины. Перед этим, 13 августа в 15:00 мск, по данным Reuters, Трамп созвонится в формате видеоконференции с европейскими лидерами, в том числе с президентом Украины Владимиром Зеленским. Сразу после звонка должна пройти встреча «коалиции желающих».

