Глава ВВС Индии: С-400 из РФ стали переломным фактором в конфликте с Пакистаном

11 августа стало известно, что индийские ВВС также планируют закупить истребители пятого поколения, в том числе российские Су-57 и американские F-35, чтобы восполнить дефицит боевой авиации. Официальных переговоров с Россией или США пока не велось. По данным издания The Times of India, новые самолеты должны усилить ВВС Индии до поступления в строй национального истребителя AMCA, запланированного на 2035 г.