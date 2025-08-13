Глава ВВС Индии: С-400 из РФ стали переломным фактором в конфликте с Пакистаном
Российские системы ПВО С-400 сыграли важную роль в противостоянии Индии и Пакистана, заявил командующий ВВС Индии маршал авиации Амар Прит Сингх в интервью Military Watch Magazine.
По его словам, комплексы не позволили пакистанским самолетам приблизиться на дистанцию нанесения ударов. Сингх уточнил, что С-400 сбили пять истребителей, а один военный самолет был уничтожен с расстояния 300 км.
Издание напомнило, что Индия закупила С-400, несмотря на угрозы санкций.
11 августа стало известно, что индийские ВВС также планируют закупить истребители пятого поколения, в том числе российские Су-57 и американские F-35, чтобы восполнить дефицит боевой авиации. Официальных переговоров с Россией или США пока не велось. По данным издания The Times of India, новые самолеты должны усилить ВВС Индии до поступления в строй национального истребителя AMCA, запланированного на 2035 г.