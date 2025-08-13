Ермак рассказал о «самоубийстве» Зеленского ссорой с Трампом
С дипломатической точки зрения ссора президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом в Овальном кабинете была «самоубийством», заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак на встрече со студентами киевских ВУЗов.
«Знаете, когда шла дискуссия в Овальном кабинете, с точки зрения дипломатии, с точки зрения взгляда на свою карьеру, вам все скажут, что это было самоубийство», – цитируют политика украинские СМИ.
По словам Ермака, президент, несмотря на дипломатические риски, действовал исходя из интересов военных. «Он думал о том, как это воспримут люди на фронте, когда сегодня говорят то, что он там слышал, и как на это можно реагировать», – отметил он.
28 февраля Трамп и Зеленский встретились в Белом доме. Планировалось, что лидеры обсудят детали соглашения по сделке по полезным ископаемым. Однако встреча превратилась в эмоциональную перепалку между Зеленским, Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, который обвинил Киев в неблагодарности за оказанную помощь. Зеленский досрочно покинул Белый дом, а соглашение так и не было подписано.