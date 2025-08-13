Израильский посол призвал ЕС отказаться от «одержимости» правами человека в Газе
Израильский посол в Евросоюзе Хаим Регев призвал Европейский союз отказаться от «обреченной на провал одержимости» правами человека в секторе Газа. Его слова передает Politico.
Регев раскритиковал представителей Ирландии, Нидерландов, Испании и Словении за критику в адрес Израиля и обвинил их в том, что они фактически играют на руку палестинской группировке «Хамас» и антисемитам. Он также обратился к лидерам Франции, Германии и Великобритании с предупреждением, что их недавние заявления могут иметь аналогичный эффект.
Посол заявил, что попытки использовать давление на Израиль, включая возможное ограничение его участия в исследовательской программе Horizon Europe, «никогда не работали и не будут работать». «Меня не беспокоят экономические последствия. Меня беспокоит сигнал, который это пошлет. <...> Как только это произойдет, я не вижу, чтобы ЕС играл какую-либо роль [на Ближнем Востоке]», – сказал Регев.
Дипломат подчеркнул, что Израиль является «идеальным соседом» для ЕС и что отстранение страны от сотрудничества ослабит возможности Европы влиять на будущее Ближнего Востока.
4 августа израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил о своем плане оккупировать сектор Газа. Вечером 8 августа военно-политический кабинет страны одобрил взятие под контроль всей территории города. Страны Европы выступили против этого решения, в том числе его осудили главы МИД Исландии, Ирландии, Люксембурга, Мальты, Норвегии, Португалии, Словении и Испании. На следующий день коллег поддержали и в Великобритании. Также против этих намерений выступила Россия.