Израильский посол призвал ЕС отказаться от «одержимости» правами человека в Газе

Регев раскритиковал представителей Ирландии, Нидерландов, Испании и Словении за критику в адрес Израиля и обвинил их в том, что они фактически играют на руку палестинской группировке «Хамас» и антисемитам. Он также обратился к лидерам Франции, Германии и Великобритании с предупреждением, что их недавние заявления могут иметь аналогичный эффект.