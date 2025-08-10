Восемь стран Европы выступили против планов Израиля по оккупации сектора Газа
Министры иностранных дел Исландии, Ирландии, Люксембурга, Мальты, Норвегии, Португалии, Словении и Испании осудили недавнее заявление правительства Израиля об усилении оккупации и военного наступления в секторе Газа. Заявление глав внешнеполитических ведомств опубликовано на сайте МИД Норвегии.
Решение Израиля, как подчеркивается в заявлении, усугубит гуманитарный кризис и поставит под угрозу жизни оставшихся в Газе израильских заложников. Операция также приведет к «неприемлемо высокому числу жертв» и принудительному перемещению почти миллиона мирных палестинцев, заявили министры.
«Усиление военного наступления и оккупация сектора Газа представляют собой серьезное препятствие на пути к реализации решения о двух государствах, которое является единственным путем к всеобъемлющему, справедливому и прочному миру», – говорится в заявлении.
Европейские министры убеждены, что сектор Газа должен быть «неотъемлемой частью государства Палестина, наряду с Западным берегом, включая Восточный Иерусалим», а признание Палестины и Израиля является лучшей гарантией безопасности для обеих сторон и обеспечит стабильность в регионе. Кроме того, необходимо немедленно заключить соглашение о прекращении огня и окончательно завершить боевые действия и освободить захваченных группировкой «Хамас» заложников. Страны также призвали обеспечить быстрый и масштабный ввоз гуманитарной помощи. При этом подчеркивается, что «Хамас» не может играть никакой роли в будущем управлении или обеспечении безопасности в секторе Газа и должен быть разоружен.
4 августа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и правительство страны заявили о намерении оккупировать сектор Газа. Такое решение может являться частью тактики переговоров и попыткой оказать давление на группировку «Хамас». 9 августа МИД Великобритании осудил план Израиля, также против этих намерений выступила Россия.