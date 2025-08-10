Восемь стран Европы выступили против планов Израиля по оккупации сектора Газа

Европейские министры убеждены, что сектор Газа должен быть «неотъемлемой частью государства Палестина, наряду с Западным берегом, включая Восточный Иерусалим», а признание Палестины и Израиля является лучшей гарантией безопасности для обеих сторон и обеспечит стабильность в регионе. Кроме того, необходимо немедленно заключить соглашение о прекращении огня и окончательно завершить боевые действия и освободить захваченных группировкой «Хамас» заложников. Страны также призвали обеспечить быстрый и масштабный ввоз гуманитарной помощи. При этом подчеркивается, что «Хамас» не может играть никакой роли в будущем управлении или обеспечении безопасности в секторе Газа и должен быть разоружен.