МИД РФ осудил план Израиля расширить военную операцию в Газе
Россия осудила план Израиля о расширении военное операции в секторе Газа, заявляется на сайте министерства иностранных дел (МИД) РФ.
«Реализация подобных решений и планов, вызывающих осуждение и отторжение, чревата усугублением и без того донельзя драматической ситуации в палестинском анклаве, имеющей все признаки гуманитарной катастрофы», – говорится в заявлении. Ведомство подчеркнуло, что план Израиля будет иметь серьезные последствия для всего ближневосточного региона.
Министерство еще раз напомнило позицию России о необходимости незамедлительного прекращения огня в секторе Газа, освобождения всех заложников и восстановления беспрепятственного гуманитарного доступа.
9 августа МИД Великобритании также осудил план Израиля. Кроме того, британское министерство выделило еще $11,4 млн фонду ООН, отвечающему за поставки продовольствия, воды и топлива в наиболее остро нуждающиеся районы Газы.
4 августа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и правительство страны заявили о намерении оккупировать сектора Газа. Такое решение может являться частью тактики переговоров и попыткой оказать давление на группировку «Хамас».