Лавров примет участие в саммите Путина и Трампа

Лавров примет участие в саммите Путина и ТрампаВстреча пройдет в Анкоридже 15 августа
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров поедет на Аляску, чтобы принять участие в саммите РФ – США 15 августа.
«Да, я могу подтвердить участие Сергея Лаврова в этом мероприятии, которое планируется к проведению в ближайшую пятницу на Аляске», – заявил замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев на брифинге.
Он не стал комментировать повестку встречи президента РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа и предложил журналистам обратиться в пресс-службу российского лидера, «поскольку мероприятие президентское».
Фадеев также подчеркнул, что отношения РФ и США «существенно просели» в последние годы. В МИДе, по его словам, предполагают, что лидеры сконцентрируются на обсуждении всех накопившихся вопросов. Диапазон таких тем он расширил от урегулирования конфликта РФ и Украины до обсуждения препятствий на пути к становлению двустороннего диалога.
Телеканал CNN 13 августа сообщил, что переговоры Путина и Трампа пройдут на объединенной военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске. Организаторы саммита нашли это место одним из немногих среди отвечающих требованиям объектов для проведения «исторической встречи». Помощник президента РФ Юрий Ушаков, который впервые заявил о предстоящем очном разговоре лидером после встречи Путина со спецпосланников Трампа Стивом Уиткоффом 6 августа, назвал главной темой переговоров урегулирование украинского кризиса.