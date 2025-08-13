МИД России готовит ответ на высылку российского дипломата из Эстонии
Москва проработает ответные шаги на высылку российской дипломата из Эстонии. Об этом заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев.
«Что касается ответных шагов, то обычно они прорабатываются некоторое время и потом обнародуются. Поэтому мы своевременно предоставим комментарий относительно того, какие меры примем в отношении эстонских дипломатов», – сказал он.
Фадеев заявил, что это не первое «враждебное действие со стороны Эстонии» и в РФ «уже даже к этому привыкли».
13 августа МИД Эстонии объявил первого секретаря посольства РФ Дмитрия Прилепина персоной нон грата и потребовал покинуть страну. По версии эстонского ведомства, дипломат «напрямую и активно занимался подрывом конституционного строя и правовой системы Эстонии, способствовал расколу общества».
Представительства Эстонии в России закрыты с весны 2022 г., после начала российской спецоперации. Также были закрыты Генконсульство РФ в Нарве и канцелярия консульского отдела посольства РФ в Тарту.