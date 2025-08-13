Газета
Главная / Политика /

МИД Эстонии объявил первого секретаря посольства РФ персоной нон грата

Ведомости

МИД Эстонии объявил первого секретаря посольства РФ Дмитрия Прилепина персоной нон грата и потребовал покинуть страну. Об этом сообщило издание Err.

«Российский дипломат напрямую и активно занимался подрывом конституционного строя и правовой системы Эстонии, способствовал расколу общества», – говорится в сообщении.

В апреле 2024 г. Москва выслала эстонского дипломата в ответ на действия Таллина. В марте МИД Эстонии предписал российскому дипломату покинуть страну. По версии ведомства, он нарушил Венскую конвенцию о дипломатических сношениях и якобы «подрывал безопасность и конституционный строй Эстонии, распространял пропаганду, оправдывающую военные действия в России, и пытался расколоть эстонское общество».

Генконсульство Эстонии в Санкт-Петербурге и консульское отделение в Пскове были закрыты весной 2022 г. Также были закрыты Генконсульство России в Нарве и канцелярия консульского отдела посольства РФ в Тарту.

