МИД Эстонии объявил первого секретаря посольства РФ персоной нон грата
МИД Эстонии объявил первого секретаря посольства РФ Дмитрия Прилепина персоной нон грата и потребовал покинуть страну. Об этом сообщило издание Err.
«Российский дипломат напрямую и активно занимался подрывом конституционного строя и правовой системы Эстонии, способствовал расколу общества», – говорится в сообщении.
В апреле 2024 г. Москва выслала эстонского дипломата в ответ на действия Таллина. В марте МИД Эстонии предписал российскому дипломату покинуть страну. По версии ведомства, он нарушил Венскую конвенцию о дипломатических сношениях и якобы «подрывал безопасность и конституционный строй Эстонии, распространял пропаганду, оправдывающую военные действия в России, и пытался расколоть эстонское общество».
Генконсульство Эстонии в Санкт-Петербурге и консульское отделение в Пскове были закрыты весной 2022 г. Также были закрыты Генконсульство России в Нарве и канцелярия консульского отдела посольства РФ в Тарту.