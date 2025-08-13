МИД Эстонии объявил первого секретаря посольства РФ персоной нон грата

В апреле 2024 г. Москва выслала эстонского дипломата в ответ на действия Таллина. В марте МИД Эстонии предписал российскому дипломату покинуть страну. По версии ведомства, он нарушил Венскую конвенцию о дипломатических сношениях и якобы «подрывал безопасность и конституционный строй Эстонии, распространял пропаганду, оправдывающую военные действия в России, и пытался расколоть эстонское общество».