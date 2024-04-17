Россия заявила о высылке эстонского дипломата в качестве ответной меры
В МИД вызвана временный поверенный в делах Эстонии в России Яна Ванамельдер, ей выражен протест в связи с объявлением персоной нон грата российского дипломата. В качестве ответной меры Россия высылает дипломатического сотрудника посольства Эстонии.
«Исходя из принципа взаимности заявлено, что из России высылается дипломатический сотрудник посольства Эстонии в Москве. До эстонской стороны доведено, что ее враждебная деятельность всегда будет получать должный ответ», – говорится в сообщении МИДа.
В марте Ванамельдер уже вызывали в МИД России, где выразили решительный протест в связи с высылкой российского дипломата. Тогда Эстония объявила российского дипломата персоной нон грата, предписав покинуть страну до 29 марта.
В МИД Эстонии указали, что сотрудник нарушил Венскую конвенцию о дипломатических отношениях. Дипломат якобы «подрывал безопасность и конституционный строй Эстонии, распространял пропаганду, оправдывающую военные действия в России, и пытался расколоть эстонское общество».