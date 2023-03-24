МИД Эстонии объявил о высылке российского дипломата

23 января Россия понизила дипломатический уровень с Эстонии и объявила о высылке посла Маргуса Лайдре. Дипломат покинул Россию 7 февраля. Российский МИД указал на тотальную русофобию со стороны Таллина, а также враждебность по отношению к РФ. В ответ на решение МИД России Эстония заявила, что посол России в республике Владимир Липаев также должен покинуть Таллин до 7 февраля.