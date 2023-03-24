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МИД Эстонии объявил о высылке российского дипломата

Ведомости

Эстония объявила российского дипломата персоной нон-грата, он должен покинуть страну до 29 марта. Об этом сообщается на сайте МИД республики.

«Сегодня, 24 марта, министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах посольства России и вручило дипломатическую ноту об объявлении дипломатического сотрудника посольства персоной нон грата», — говорится в сообщении.

Власти страны не раскрывают имя дипломата, которому предписано покинуть республику до 29 марта. В эстонском МИДе пояснили, что своими действиями он нарушил Венскую конвенцию о дипломатических отношениях. В опубликованном заявлении сказано, что дипломат якобы «подрывал безопасность и конституционный строй Эстонии, распространял пропаганду, оправдывающую военные действия России, и пытался расколоть эстонское общество».

В МИД РФ сообщили, что ответ на решение Таллина о высылке российского дипломата последует.

23 января Россия понизила дипломатический уровень с Эстонии и объявила о высылке посла Маргуса Лайдре. Дипломат покинул Россию 7 февраля. Российский МИД указал на тотальную русофобию со стороны Таллина, а также враждебность по отношению к РФ. В ответ на решение МИД России Эстония заявила, что посол России в республике Владимир Липаев также должен покинуть Таллин до 7 февраля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных