МИД Эстонии объявил о высылке российского дипломата
Эстония объявила российского дипломата персоной нон-грата, он должен покинуть страну до 29 марта. Об этом сообщается на сайте МИД республики.
«Сегодня, 24 марта, министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах посольства России и вручило дипломатическую ноту об объявлении дипломатического сотрудника посольства персоной нон грата», — говорится в сообщении.
Власти страны не раскрывают имя дипломата, которому предписано покинуть республику до 29 марта. В эстонском МИДе пояснили, что своими действиями он нарушил Венскую конвенцию о дипломатических отношениях. В опубликованном заявлении сказано, что дипломат якобы «подрывал безопасность и конституционный строй Эстонии, распространял пропаганду, оправдывающую военные действия России, и пытался расколоть эстонское общество».
В МИД РФ сообщили, что ответ на решение Таллина о высылке российского дипломата последует.
23 января Россия понизила дипломатический уровень с Эстонии и объявила о высылке посла Маргуса Лайдре. Дипломат покинул Россию 7 февраля. Российский МИД указал на тотальную русофобию со стороны Таллина, а также враждебность по отношению к РФ. В ответ на решение МИД России Эстония заявила, что посол России в республике Владимир Липаев также должен покинуть Таллин до 7 февраля.